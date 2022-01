Dovŕšila zlatý hetrik za necelé dva týždne: Po zlom dni Petre opäť vyšlo víťazné slnko!

Na zlý deň má každý nárok! Aj hviezdna slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26)! Po zlej sobote, keď obsadila v obrovskom slalome až 15. priečku, v nedeľu v Kranjskej Gore opäť všetkým ukázala, kto je slalomovou kráľovnou aktuálnej olympijskej zimy.

Dosiahla 25. víťazstvo a 52. pódiové umiestnenie v pretekoch prestížneho seriálu. A už dnes je jasné, že o malý glóbus za slalom môže prísť len teoreticky.

„Sústredila som sa na seba, aby som predviedla svoju jazdu. V prvom kole som nešla na hrane, vedela som, že keď chcem zvíťaziť, musím v druhom kole pridať. Podarilo sa to. Nie je jednoduché neustále víťaziť, tlak sa zvyšuje. Vyhrala som tu už v minulosti, darí sa mi tu. Je to odraz mojej vyrovnanej výkonnosti,“ povedala Petra v cieli s odkazom na to, že iba tušila, že sa na trati pred ňou niečo stalo. Až v cieli sa dozvedela, že jej najväčšia súperka Mikaela Shiffrinová preteky nedokončila.

V utorok opäť

Žiaden oddych či nejaké oslavy druhého víťazstva v priebehu týždňa si však Liptáčka dovoliť nemôže. Už v utorok sa predstaví v rakúskom Schladmingu, taktiež v slalome. Preteky sa pôvodne mali uskutočniť v neďalekom Flachau, no pre veľký počet prípadov koronavírusu v regióne, kde toto stredisko leží, podujatie nepovolili. „Ani si nestíham vydýchnuť a už stojím opäť na štarte. Trip na konci decembra a začiatku januára je veľmi náročný,“ povzdychla si Petra, ktorá v Schladmingu bola iba raz, ale lyžovala na inej trati ako sa pôjdu preteky.

„Absolútne netuším, čo ma tam čaká. Som však rada, že to presunuli, pretože každé preteky by sa mali konať,“ poznamenala Vlhová, ktorej patrí v celkovej klasifikácii 2. priečka. V nedeľu ukrojila z náskoku Shiffrinovej 100 bodov a momentálne je tak medzi obomi rivalkami iba 35-bodový rozdiel.

Už malý glóbus?

V Schladmingu by teoreticky mohla spečatiť zisk malého krištáľového glóbusu. Ako však podotkla, nechce sa tým zaťažovať. „Pôjdem si ako vždy svoje preteky a potom sa uvidí,“ zakončila usmiata Petra, ktorá priznala, že jej pozornosti neušli verní fanúšikovia, ktorí merali cestu do Kranjskej Gory. Nezaťažuje sa ani stúpaním v historických tabuľkách, 25. triumfom sa na šestnástej priečke ženského poradia vyrovnala Švajčiarke Marii Walliserovej a Rakúšanke Michaele Dorfmeisterovej. V historickom rebríčku slalomových víťazstiev je Vlhová už šiesta spoločne so Švédkou Anjou Pärsonovou.

SP v Kranjskej Gore

• slalom: 1. Petra VLHOVÁ (SR) 1:44,29 min., 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,23 s, 3. Anna Swennová Larssonová (Švéd.) +1,06,

• priebežné poradie SP (po 19 z 37 súťaží): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 866 bodov, 2. VLHOVÁ 831, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 657

• poradie v slalome (6 z 9): 1. VLHOVÁ 580 bodov, 2. Shiffrinová 340, 3. Holdenerová 321