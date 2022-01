Hádzanári Slovenska na ME bez prípravného zápasu: Potrebujú divákov, aby uspeli

Tak si finiš prípravy nepredstavovali... Hádzanárom Slovenska vystavil covid stopku na obidva plánované prípravné zápasy s Rakúskom, a tak na domáci kontinentálny šampionát, ktorý štartuje 13. januára a ktorý hostia Slovensko a Maďarsko, nastúpia bez prípravného zápasu. Veria však, že všetko dopadne inak v súvislosti s diváckou kulisou. Hrať doma bez divákov si nedokážu predstaviť.

„Určite by nám veľmi pomohlo, keby v hľadisku bola divácka kulisa. Bola by to tá najväčšia podpora,“ zaznelo z tábora našich, ktorí ťažko chápu, že v susednom Maďarsku bude divácka kulisa, ako sa patrí, a u nás...

Hádzanári sa však pripravujú aj na variant bez divákov. A to napriek komplikáciám. Na pondelkovom zraze v Bratislave mal jeden z hráčov pozitívny test a prišiel o možnosť zahrať si na domácom kontinentálnom šampionáte. Ďalší traja hráči tiež putovali do izolácie ako blízky kontakt nakazenej osoby.

Po zrušení štvrtkového duelu v Südstadte pri Viedni postihol rovnaký osud aj na sobotu 8. januára plánovanú odvetu v Bratislave (17.00 h), keďže Rakúšania nechcú riskovať repete scenára pred decembrovými MS žien, keď napriek bubline spôsobil jeden pozitívny prípad až deväť nakazených v národnom tíme.

„Všetci hráči sú si vedomí, že majú hneď hlásiť, ak sa u niekoho objavia nejaké príznaky,“ ozrejmil pre oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH) tréner Peter Kukučka, ktorý pozval na záverečné sústredenie do Bratislavy 21 hráčov.

Z nich vyberie dvadsiatku, ktorá zamieri v nedeľu 9. januára do Košíc, kde Slováci odohrajú svoje zápasy v základnej F-skupine: vo štvrtok 13. januára s Nórskom, v sobotu 15. januára s Litvou a v pondelok 17. januára s Ruskom.

Karanténa 5 dní

Európska hádzanárska federácia pred ME mužov v Maďarsku a na Slovensku (13. - 30. januára) upravila hygienický protokol. Pre hráčov, delegátov a členov realizačných tímov nakazených koronavírusom bude platiť päťdňová povinná karanténa.

Hráči sa budú môcť vrátiť do zápasového diania až po tom, ako predložia dva negatívne PCR testy. Prvý z nich absolvujú piaty deň po nákaze.