Nevídaný krok šampióna UFC: Vyzývateľa mu vyberú fanúšikovia

Charles Oliveira, držiteľ titulu ľahkej váhy organizácie UFC, sa pomaly začína pripravovať na obhajobu opasku. Výber proti komu sa v nadchádzajúcom dueli do oktagonu postaví nechal na svojich fanúšikov.

Oliveira naposledy prehral pred štyrmi rokmi a ťahá dlhú desaťzápasovú sériu neporaziteľnosti. Navyše je držiteľom rekordu za najvyšší počet víťazstiev (20) pomocou submisie.

Veľa mien potenciálnych súperov kvôli úchvatnej sérii v hre nie je. Svedčí o tom aj príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom Brazílčan vyzval fanúšikov, aby mu napísali, s kým by ho radi v klietke videli. Do úvahy prichádzajú iba dvaja bojovníci.

Prvým je Justin Gaethje, ktorý naposledy porazil bývalého titulového vyzývateľa Michaela Chandlera. Pre Oliveiru ide zrejme o najreálnejšieho súpera, čo po poslednom dueli dáva zmysel takisto prezidentovi Danovi Whiteovi.

Značne atraktívnejší by však bol boj s Conorom McGregorom. Toho v komentároch spomenula drvivá väčšina sledujúcich. Írsky zápasník by sa po nepríjemnom zranení mal v aktuálnom kalendárnom roku vrátiť do akcie.