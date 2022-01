Drzý mladík, alebo budúcnosť Oktagonu? Buchingera chce poslať do dôchodku, Ivan reagoval

Na Oktagon 30 sa predstavil okrem Mateja Peňáza či Terezy Bledej aj Jakub Tichota, ktorý rovnako hájil farby gymu skúseného Andrého Reindersa.

Na konto si Tichota pripísal už štvrté víťazstvo v organizácii, pričom sám priznal, že má za sebou vrátane amatérskej kariéry už 50 zápasov v MMA. „Nie je tajomstvom, že chcem pás šampióna Oktagonu. Aby som ho dostal musím bojovať so šampiónom, verím si na neho. Paulus v pozápasovom rozhovore povedal moje meno, najprv ukážem, že som o tri triedy lepší a potom pošlem Ivana (Buchingera) do dôchodku. Chcem nastoliť novú generáciu v Oktagone aj tým, že pomôžem Buchingerovi ukončiť kariéru,“ konštatoval na pozápasovej tlačovke Tichota.

Šampión dvoch váhových kategórii a jeden z najskúsenejších borcov histórie slovenského MMA Ivan Buchinger na sebavedomé vyhlásenie mladíka zareagoval o pár dní. „Priznám sa, že som očakával, že ma Tichota vyzve. Je vcelku talentovaný a ja by som na jeho strane asi spravil to isté. No nemyslím si, že sa k tomu zápasu so mnou tak rýchlo dostane. Ešte ho čaká pár náročných duelov, ak ich zvládne, tak som pripravený a môžeme ísť na to. Nepodceňujem určite nikoho, trénujem tvrdo a pripravujem sa na sto percent na každého súpera. Osobne si však myslím, že ma najprv čaká obhajoba titulu vo váhe do 70 kilogramov, až potom príde na rad 66-ka,“ komentoval Buchinger, ktorý nedávno utrpel zranenie nohy v príprave na zápas s Davidom Kozmom.