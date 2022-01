Riaditeľ FIS o hrozbe omikronu: Ak sa do Pekingu dostanú všetci, bude to zázrak

Šanca na veľký počet bodov sa ešte zväčšila. Covidová pliaga ešte viac preriedila štartové pole dnešného slalomu SP v Záhrebe, a to robí z PetryVlhovej (26) ešte väčšiu favoritku na ďalšie skvelé výsledky v jej najobľúbenejších disciplínach v aktuálnej zime, ktorými by mohla opäť skresať náskok svojej večnej rivalky Mikaely Shiffrinovej (26) na čele priebežného poradia. Ten je po Lienzi 135-bodový.

Napriek absenciám Švajčiarok Camille Rastovej, Aline Daniothovej, Melanie Meillardovej a Lary Gutovej-Behramiovej, ktorá stále nemá negatívny test, a faktu, že je stále otázny štart Mikaely Shiffrinovej, ktorá rovnako pauzuje pre pozitívny test na koronavírus, to však bude riadna zaberačka.

Šesť dní tri štarty!

Dnes sa ide slalom v Záhrebe a cez víkend sa v Kranjskej Gore, ktorá po roku opäť zaskočila za Maribor, ide obrovský slalom a slalom. Hviezdna Slovenka chce nadviazať na úspechy z konca roka 2021, keď v rakúskom stredisku Lienz obsadila 2. a 1. miesto a jej slalomová bilancia v tejto zime je famózna: zo štyroch pretekov v najtočivejšej disciplíne trikrát (dvakrát v Levi a raz v Lienzi) vyhrala a raz bola druhá (Killington). No predovšetkým sa chce v chorvátskej metropole, kde sa tradične jazdí najdlhší slalom v programe Svetového pohára na kopci Sljime, zapísať do histórie! Liptáčka tu vyhrala posledné dva ročníky, a to v roku 2020 i v roku 2021.Postrach pred OH

Pre rastúci počet pozitívnych prípadov bije na poplach jeden z pretekových riaditeľov Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Markus Waldner. Podľa jeho slov súčasný nákazlivejší variant koronavírusu omikron sa onedlho začne rýchlo šíriť aj medzi mužmi a narobí zmätok v ambíciách jednotlivých pretekárov a pretekárok nielen vo Svetovom pohári... Začiatkom februára sa majú v Pekingu začať zimné olympijské hry. „Je len otázkou času, kedy omikron raketovo prenikne aj medzi mužov, lebo v ženskej časti SP sa už vo veľkom prejavuje. Svetový pohár momentálne visí na vlásku, ale ešte horšie je to s olympijskou perspektívou. Ak sa všetkým najlepším svetovým športovcom podarí dostať do Pekingu, bude to malý zázrak,“ uviedol Waldner podľa webu orf.at.

Náročný týždeň

4. január - Záhreb

- slalom

8. január - Kranjska Gora

- obr. slalom

9. január - Kranjska Gora

slalom