Bláznovstvo v priamom prenose! Hviezda NFL sa vyzliekla a odišla uprostred zápasu

Prebiehala tretia štvrtina a domáci New York Jets viedli 24:10. Antoniovi Brownovi vtedy došli nervy, vyzliekol si výstroj, časť z nej hodil medzi divákov a bez záujmu o dianie odkráčal cez ihrisko do šatne. Behom toho všetkého ešte stihol mávať divákom.

Here's a sideline view of what happened with Antonio Brown. Looks like Mike Evans was trying to calm him down but nothing was going to help. AB took everything off and left.



