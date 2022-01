Pred sezónou ho odpisovali, on sa teraz zapísal do histórie NBA: DeMar DeRozan trafil ďalšiu víťaznú trojku s klaksónom

Slávnemu Chicagu Bulls sa po viacerých utrápených sezónach konečne v zámorskej basketbalovej lige NBA začína dariť. Je na čele východnej konferencie, a to aj vďaka famóznym výkonom krídelníka DeMara DeRozana (32), ktorý dokonca prepísal historické štatistiky.

Posledné dve stretnutia „býci" odohrali proti Indiane Pacers a Washingtonu Wizards. Oba dramatické duely vyvrcholili až v záverečných sekundách, keď na seba zobral zodpovednosť práve hviezdny Američan. V oboch prípadoch boli jeho trojbodové pokusy s klaksónom úspešné, a tak stanovil nový rekord. V 75-ročnej histórii najlepšej basketbalovej ligy sveta sa totižto doteraz nikomu nepodarilo v dvoch po sebe idúcich zápasoch rozhodnúť strelou v poslednej sekunde.

Víťazná strela proti Indiane Pacers:

Rodáka zo slnečnej Kalifornie pri tom viacerí experti i skauti odpisovali a tvrdili, že najlepšie roky kariéry už má dávno za sebou. On však dokazuje opak. V Chicagu sa dostal do vynikajúcej formy a podľa oficiálneho rebríčka súťaže patrí momentálne do pätice najlepších hráčov ligy.

Víťazná strela proti Washingtonu Wizards: