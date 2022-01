Turecký skokan na lyžiach prepisuje históriu, Slováci márne čakajú už desaťročie

Zatiaľ čo víťazom úvodného podujatia Turné štyroch mostíkov v nemeckom Oberstdorfe sa stal japonský favorit Rjoju Kobajaši, meno na 29. mieste zaujalo oveľa viac.

Fatih Arda Ipcioglu sa stal prvým Turkom, ktorý bodoval na legendárnom skokanskom turné na prelome rokov. Zatiaľ čo Slovensko na prestížnom podujatí chýba od sezóny 2009/2010, Turecko si pripísalo prvé body v histórii.

"Prežívam šťastné pocity, že sa mi podaril historický počin. Už som to však zažil veľakrát aj predtým. Som v Turecku pionierom tohto športu, preto kde sa pohnem, tam sa postarám o nejaký rekordný zápis," uviedol 24-ročný Ipcioglu na webe heimatsport.de.

Zatiaľ čo v úvode sezóny v ruskom Nižnom Tagile zažil debut v hlavnej súťaži Svetového pohára a skončil tam na 46. mieste, aktuálne v Oberstdorfe prvýkrát siahol na bodovanú priečku. V priebežnom poradí SP je s dvoma bodmi päťdesiaty a pred ním nie je žiadny Čech, Švéd či Američan. V Oberstdorfe v 1. kole doletel na značku 120 m a v k. o. súboji vyradil Rusa Daniila Sadrejeva. V druhom kole mu to už nevyšlo podľa predstáv, najhorším pokusom z tridsiatky postupujúcich 109 m sa prepadol na 29. miesto. "Bol som už trochu unavený, celkovo toho bolo na mňa priveľa. Myslím si však, že ma to dobre motivuje do ďalších pretekov na Turné štyroch mostíkov," skonštatoval mladý Turek.

Ipcioglu tvrdí, že už teraz je vo svojej krajine vzorom pre mládež, ktorá sa díva v televízii na jeho preteky. "Videl som chlapcov, ako sa na mňa pozerajú a chcú byť ako ja. Verím teda, že o pár rokov prídu nové turecké mená, ktoré budú reprezentovať našu krajinu lepšie ako ja," uviedol Ipcioglu.

Najlepší turecký skokan na lyžiach už má za sebou účasť na ZOH 2018 v Pjongčangu, v Kórejskej republike bol dokonca vlajkonosičom tureckej výpravy. O mesiac sa chystá aj na ZOH do čínskeho Pekingu. "Určite tam nepôjdem po medaily, ale aj tak to budú pre nás Turkov dôležité preteky," upozornil.

Tureckí skokani na lyžiach ako aj zástupcovia ďalších zimných športov sa v jednej z najteplejších krajín na hraniciach Európy a Ázie pripravujú v Erzurume. Toto stredisko sa nachádza vo Východnej Anatólii neďaleko hraníc s Arménskom a lyžiarske areály sa tam nachádzajú vo výškach medzi 2000 - 3000 m. "To je naša základňa zimných športov. Máme tam všetko od skokanských mostíkov až po hokejové haly. Tam sa rodia naše talenty, ktoré sa raz, dúfam, ukážu aj na medzinárodnej scéne," dodal Ipcioglu.