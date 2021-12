Čecha vyhodili z turnaja kvôli tetovaniu Hitlera: Hanba ti, reaguje Monika Chochlíková

Zápasník Radek Roušal mal byť súčasťou štvrtkového turnaja OKTAGON MMA, avšak kvôli tetovaniu s podobizňou Adolfa Hitlera, ktoré má na pravom bicepse, bola jeho účasť zrušená.

Český 26-ročný bojovník to vysvetlil tým, že vyobrazenie nacistického vodcu vzniklo z mladíckej nerozvážnosti, ktorú ľutuje a postupne sa ho snaží prekryť inými tetovaniami. Vedenie organizácie však zápasníka do boja nevpustilo.

„Toto u nás neexistuje, aby k nám prišiel a vyzeral takto. Máme to v zmluve, mohli by sme mu dať pokutu. Vôbec! Úplne oprávnene je z toho haló. Neštudovali sme, ako vyzerá, nevšimli si to ani fotografovia a kameramani. Nikto o tom vopred nehovoril,“ povedal promotér Ondřej Novotný v rozhovore pre český portál iDnes.cz.

O tom, že šlo o mladícku nerozvážnosť úplne pochybuje slovenská MMA bojovníčka Monika Chochlíková. „Vyhovárať sa na mladícku hlúposť, keď v roku 2014 ešte žiadne tetovanie tento nácek nemal a dal si to vytetovať ako plnoletý je extrémna úbohosť, že si dáš vytetovať týpka s briadkou, ktorý dal zavraždiť milióny nevinných ľudí. Hanba ti!,“ napísala nahnevaná Slovenka na svojej sociálnej sieti Instagram.

Do Roušala se opřela top slovenská zápasnice Monika Chochlíková, která správně poukázala na to, že zas tak staré tetování to není.



Roušalovi je 26 let a ještě v roce 2014 ho vytetované neměl. (You do the math)



Nabídla mu financí příspěvek na návštěvu tatera a překrytí. pic.twitter.com/kmM7Spi8Rr