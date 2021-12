Jubilejné 50. pódiové umiestnenie je Petine! Úžasná Vlhová ovládla slalom v Lienzi!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová triumfovala v stredajšom slalome Svetového pohára v Lienzi. Dosiahla 23. víťazstvo a jubilejné 50. pódiové umiestnenie v pretekoch prestížneho seriálu.

V rakúskom Lienzi predstihla o 51 stotín sekundy domácu Katharinu Liensbergerovú, tretia bola Švajčiarka Michelle Gisinová s odstupom 0,68 s.

Vlhová zvíťazila v pätnástom slalome v kariére SP, v tejto sezóne už v treťom zo štyroch. Premožiteľku nenašla v oboch súťažiach vo fínskom Levi, jedine v americkom Killingtone skončila druhá. Na čele hodnotenia disciplíny je so ziskom 380 bodov, v celkovom poradí SP zostala so 615 bodmi na tretej pozícii.

"Cítim sa dobre, dnes to nebolo vôbec jednoduché. Pociťovala som veľký tlak, zakaždým sa musím prispôsobiť podmienkam, ktoré panujú. Môže to vyzerať ako ľahšie víťazstvo v porovnaní s predchádzajúcimi súťažami, ale nebolo to tak," povedala Vlhová v prvej televíznej reakcii.

Dvadsaťšesťročná slovenská reprezentantka nemala v slalome svoju najväčšiu rivalku Mikaelu Shiffrinovú. Američanka ju ako jediná dokázala v tejto sezóne zdolať, v Lienzi však nemohla štartovať po pozitívnom teste na koronavírus.

Len svoj prvý slalom po prekonaní ochorenia COVID-19 absolvovala úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne a obhajkyňa malého glóbusu Liensbergerová.

Vlhová so štartovým číslom 4 sa od prvých bránok vrhla do jazdy so svojou typickou agresivitou a zároveň si držala ideálnu stopu. Vyšla jej predovšetkým vrchná pasáž, v ktorej si vypracovala najväčší náskok, a hoci po druhom medzičase z neho čosi stratila, záverečnú strminu si postrážila a zostala v zelených číslach.

Po prvom kole viedla o osem stotín sekundy pred Gisinovou, priebežne tretia bola Liensbergerová s odstupom 0,27 s. Rakúšanke v druhej polovici trate chýbali sily a nedokázala udržať dynamiku z hornej časti. Na štvrtú pozíciu sa zaradila Švajčiarka Camille Rastová so štartovým číslom 17, ktorá zaostala o 53 stotín sekundy. Pod šesť desatín sa zmestila ešte Nórka Mina Fürst Holtmannová s 25-kou (+0,58 s).

V druhom kole však mohli Vlhovú v úlohe topfavoritky za štandardných okolností ohroziť len Gisinová a Liensbergerová. Domáca lyžiarka opäť začala veľmi dravo, v dolnej pasáži jej znova ubúdali sily, ale z kresla vedúcej ženy stihla odsunúť krajanku Katharinu Truppeovú, ktorá sa najrýchlejšou druhou jazdou vyšvihla na štvrtú priečku.

Gisinová sa v úvode nechala rozhodiť, svoju jazdu skonsolidovala, no v súčte dvoch kôl sa zaradila tesne za Liensbergerovú. Slovenka si dávala pozor v nebezpečných úsekoch, v tých, ktoré to umožňovali, sa naopak snažila tlačiť. Svoj výkon vygradovala a v cieli sa tešila s vyše polsekundovým náskokom.