Maďari garantujú účasť fanúšikov na hádzanárskom šampionáte: Ako je to so Slovenskom?

Dva týždne pred začiatkom majstrovstiev Európy mužov v hádzanej (13.- 30. 1. 2022) stále nie je jasné, či budú môcť vidieť naživo zápasy na Slovensku aj fanúšikovia.

Zatiaľ čo spoluorganizátor Maďarsko garantuje stopercentné zaplnenie tribún v Budapešti, Debrecíne a Segedíne, na Slovensku v duchu súčasných protipandemických opatrení diváci nemôžu zavítať na súťažné športové zápasy. A táto situácia potrvá minimálne do 10. januára, keď môže dôjsť k zmene pravidiel.

"Predovšetkým veríme, že zlepšujúca sa pandemická situácia prispeje k pozitívnemu rozhodnutiu smerom k hromadným podujatiam a aspoň časti divákov bude umožnený vstup na tribúny v Bratislave a Košiciach. Diváci jednoznačne chýbajú celému športu. Neistota je pomaly už dva roky každodennou súčasťou. Všetci už toho máme dosť, ale veríme, že sa situácia zlepší. Netrpezlivo čakáme na rozhodnutie hlavného hygienika, či a v akom počte budú môcť byť v hľadiskách diváci. To je aktuálne najväčšia neistota. Zároveň dúfam, že aj pripravené opatrenia v súvislosti so šampionátom prispejú k tomu, že ME budú bezpečné a všetko bude v poriadku bez výpadkov zápasov,“ vyhlásil prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša na webe slovakhandball.sk.

Prípadná divácka neúčasť jednoznačne zatieňuje radosť z toho, že Slovensko môže spolu s Maďarskom zorganizovať takéto významné medzinárodné športové podujatie.

"Čakali sme 200-tisícovú divácku návštevnosť u nás a k tomu primeranú pozornosť médií, ale toto všetko zatienila pandémia,“ priznal šéf SZH, ktorý nezabúda ani na športové hľadisko: "Aj keď nebudú diváci v hľadisku, bude to v televízii mimoriadne sledovaný turnaj. Náš reprezentačný tím má šancu sa predviesť. Verím, že sa našim hráčom podarí niečo ukázať, lebo aj športové hľadisko je dosť podstatné. Zároveň chceme dať signál deťom a mládeži, ktoré boli dvanásť mesiacov takpovediac bez tréningovej a zápasovej činnosti, že je tu krásny a zaujímavý šport hádzaná, ktorý sa oplatí robiť."

Starosti robilo aj finančné zabezpečenie ME 2022, keďže jediným príjmom organizátorov je vstupné. "Musíme sa poďakovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za pomoc. Jeho predstavitelia sami vidia, v akej sme situácii, keďže náš príjem je len z diváckej návštevnosti. Nákladová časť šampionátu je zabezpečená. Museli sme síce okresať veľa vecí - najmä marketingových a sprievodné akcie, ale tešíme sa, že šampionát je pripravený a onedlho už vypukne,“ doplnil Holeša.