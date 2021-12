Bála sa o svoje zdravie, preto ukončila kariéru: Akoby mi nožom bodali do lebky

Bývalá titulová UFC vyzývateľka Claudia Gadelha sa rozhodla objasniť dôvody konca svojej profesionálnej MMA kariéry. Za predčasným zavesením rukavíc na klinec sú zdravotné problémy.

„Cítila som silné bolesti hlavy. Po niekoľkých testoch sme zistili, že som utrpela silný otras mozgu. Musela som kvôli tomu byť dlhú dobu v absolútnom pokoji,“ rozrozprávala sa o neľahkom konci profesionálnej kariéry zápasníčky pre zahraničný server Combate´s.

„Keď som konečne dostala povolenie vrátiť sa späť, začala som pociťovať naozaj silnú bolesť. Bolo to akoby mi niekto nožom bodal do lebky, čo viedlo k závratom a nevoľnostiam. Už som nemala chuť trénovať ani zápasiť,“ vysvetľovala vzniknuté situáciu spojenú s nepríjemnosťami Claudia Gadelha.

Brazílčanka však napriek tomu pri bojových športoch ostala. Rozhodla sa prijať pozíciu manažérky UFC. „Bolo to senzačné, ostala som nadšená. Dana White sa ma opýtal, čo si myslím o tom, že by UFC založilo inštitút v Brazílii. Šalela som, bolo by to pre tamojšie MMa skvelé,“ neskrývala nadšenie teraz už bývalá zápasníčka a potenciálna komentátorka pre portugalsky hovoriace krajiny.