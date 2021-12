Cestovali spolu osláviť Vianoce: Pred zrakmi partnerky a detí zastrelil známeho boxera († 30)

Boxer mieril s rodinnými príslušníkmi na štedrú večeru do Temple Hills v Marylandu. Na ceste vedľa jeho auta zastavilo ďalšie vozidlo, z ktorého sa spustila paľba. Privolaní policajti našli Dannyho Kellyho v bezvedomí na sedadle vodiča s niekoľkými strelnými poraneniami. Neskôr bola v nemocnici konštatovaná smrť.

Celú hrozivú situáciu a smrť svojho otca videli okrem prítomnej partnerky takisto tri deti vo veku od štyroch do deviatich rokov.

Polícia vyzvala potenciálnych svedkov, aby sa ozvali, pričom za informácie vedúce k vypátraniu strelca bola vypísaná odmena vo výške 25 tisíc dolárov. „V tejto chvíli detektívi zisťujú, či šlo o možnú agresiu za volantom,“ uviedla v prehlásení miestna polícia.

One day before Christmas... someone shoots a man dead in his car on Branch Rd. near St. Barnabas. @PGPDNews say they're looking into all angles right now for a motive, including road rage. They're asking for tips to solve this case at 1-866-411-TIPS. (@wusa9) 📹:@Mariovizcar pic.twitter.com/3RfPVEodAz