Petra Vlhová po prvom kole v Lienzi zaostala, najrýchlejšia Worleyová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) figurovala po 1. kole utorňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára na štvrtej priečke.

V rakúskom Lienzi zostávala o 41 stotín sekundy za vedúcou Francúzkou Tessou Worleyovou. Priebežne druhá bola Švédka Sara Hectorová s odstupom 0,12 s, tretie miesto patrilo Nórke Ragnhild Mowinckelovej (+0,29).

Do štartovej listiny sa po ochorení COVID-19 vrátili Novozélanďanka Alice Robinsonová, ktorá uzavrela elitnú žrebovanú sedmičku, a Rakúšanka Katharina Liensbergerová. Naopak, po pozitívnych testoch na koronavírus chýbali líderka celkového poradia SP Mikaela Shiffrinová z USA a naďalej aj Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová.

Vlhová štartovala s číslom 3 a na náročne postavenej trati sa snažila držať úspornú stopu. Na medzičasoch jej strata na Worleyovú narastala, v záverečnej pasáži však slovenská reprezentantka dokázala zrýchliť.

"Som spokojná, vyzerá to celkom fajn. Mala som ísť trošku agresívnejšie, ale veľmi bojujem sama so sebou. Je úplná tma a absolútne nič som nevidela.

Uvidíme do druhého kola (13.00), trať je super, jedine to nás zachraňuje. Keby bola rozbitá, mali by sme to ešte ťažšie. V každých pretekoch je to boj dostať sa na pódium alebo zvíťaziť," povedala Vlhová pre RTVS.

Francúzka otvorila súťaž s jednotkou a nepredstihla ju žiadna zo súperiek, na rozdiel 12 stotín sa k nej priblížila Hectorová. Švédka skončila pred Vianocami v Courcheveli na druhom a prvom mieste a opäť sa nebála riskantnej jazdy.

Nepostrážila si len jednu bránku, pre ktorú sa nedostala do priebežného vedenia. Iba o štyri stotiny za Vlhovou figurovala Robinsonová, ktorá takisto ľutovala jedinú výraznejšiu chybu. Pred Slovenku sa však zaradila Mowinckelová z druhej žrebovanej skupiny 8-15.