Skvelá Petra Vlhová 15. najlepšou európskou športovkyňou za rok 2021: Lepšia ako Medvedev, iba tesne za Hamiltonom

Srbský tenista Novak Djokovič sa stal najlepším európskym športovcom v roku 2021.

V tradičnej ankete európskych tlačových agentúr získal víťaz troch grandslamových turnajov v tomto roku Djokovič 172 bodov a o 29 bodov zdolal poľského futbalového kanoniera Roberta Lewandowského.

Tretí skončil čerstvý šampión formuly 1 Holanďan Max Verstappen, ktorý dostal o 13 bodov viac ako nórsky prekážkar a autor fenomenálneho svetového rekordu z OH 2020 na 400 m prek. Karsten Warholm.

Piata bola holandská vytrvalkyňa Sifan Hassanová, ktorá si z OH v Tokiu odniesla dve zlaté a jednu bronzovú medailu a šieste miesto zostalo pre slovinského cyklistu Tadeja Pogačara. Ten obhájil celkový triumf na Tour de France a pridal aj dve víťazstvá na cyklistických monumentoch.

Víťazný Djokovič ovládol anketu o najlepšieho Európana po štvrtý raz, predtým zvíťazil v rokoch 2011, 2015 a 2018. V roku 2021 vyhral celkovo päť turnajov vrátane Australian Open, Roland Garros a Wimbledonu. Na záverečnom "grandslame" roka US Open skončil až vo finále na rakete Rusa Daniila Medvedeva a na OH v Tokiu sa prebojoval do semifinále. Tam ho zastavil neskorší šampión Nemec Alexander Zverev.

V 64. ročníku ankety, ktorú tradične organizuje poľská agentúra PAP a participovali na nej zástupcovia 26 európskych agentúr, sa ušlo 15. miesto Petre Vlhovej. Historicky prvá slovenská víťazka Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní skončila s 22 bodmi tesne za britským pretekárom formuly 1 Lewisom Hamiltonom a pred britským plavcom Adamom Peatym a ruským tenistom Daniilom Medvedevom.

Najlepší športovci Európy v roku 2021 podľa tlačových agentúr:

1.Novak Djokovič (Srb.) tenis 172 bodov, 2. Robert Lewandowski (Poľ.) futbal 133, 3. Max Vestappen (Hol.) formula 1 125, 4. Karsten Warholm (Nór.) atletika 112, 5.Sifan Hassanová (Hol.) atletika 94, 6. Tadej Pogačar (Slovin.) cyklistika 79, 7. Jannis Antetokounmpo (Gréc.) basketbal 55, 8. Marcell Lamont Jacobs (Tal.) atletika 51, 9. Armand Duplantis (Švéd.) atletika 29, 10. Therese Johaugová (Nór.) beh na lyžich 28,... 15. Petra Vlhová (SR) zjazdové lyžovanie 22.