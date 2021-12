Španielska boxerka inkasovala neskutočných 236 úderov: TOTO je jej tvár po zápase!

Španielska bojovníčka inkasovala neskutočných 236 úderov. Napriek tomu dokázala súperke vzdorovať a zápas dotiahla až do uplynutia časového limitu. U bodových rozhodcov však vďaka jasnej prevahe zvíťazila dominantná Serranová, ktorá si pripísala už svoju 42 výhru, pričom chuť prehry pocítila počas kariéry jediný raz.

Porazená a značne zničená Guttierezová sa po zápase dočkala od svojej víťaznej konkurentky uznania. „Chcem poďakovať svojej tanečnej partnerke Miriam, neprišla si sem ľahnúť. Je to tvrdá bojovníčka,“ vyjadrila sa na margo španielskej boxerky.

„Nikdy som sa necítila po výhre tak zle. Miriam je v skutočnosti jedna z mojich súperiek, ktorú mám najradšej – skromná, milá a s veľkým srdcom. Je nebojácna v každom smere,“ doplnila neskôr Guttierezová.

I want to thank my dance partner

Miriam Gutiérrez She didn’t come to lay down. I don’t care who is in front of me I’m not coming to Play!

She just told me she weighed 160lbs today. Thanks God I worked with my girl @nisa_rodriguez5 who was about 165. God is Great. I’m Blessed! pic.twitter.com/RVED1knVzN