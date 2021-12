Mnohodetní športovci: Cristiano Ronaldo so šiestimi potomkami je ďaleko od špičky!

Foto

Všetci hovoria o ňom. Obdivujú ho, že si v dnešnej dobre trúfa na šesť detí! Veru, Cristiano Ronaldo (36) pred pár dňami zvestoval svetu, že so svojou Georginou (27) očakávajú hneď dva prírastky do rodiny na raz. A to dcéru a syna. A hoci je portugalská hviezda zelených trávnikov riadne hrdá na početnú rodinu, nájdu sa aj športovci, ktorí majú „ľudnatejšie“ rodiny. Oveľa.