Jake Paul vyzýva ďalšie hviezdy slávnej UFC: Zlomím ti čeľusť, odkazuje mu jeden z nich

Jake Paul ešte iba pred pár dňami knokautoval niekdajšieho šampióna UFC Tyrona Woodleyho, no už vyzýva ďalších známych zápasníkov slávnej organizácie.

Americký influencer, ktorý sa venuje boxu, bol po úspešnom zápase plný sebavedomia a postil sa do celej UFC, na ktorej čele stojí Dana White. „Práve som vypol päťnásobného UFC šampióna, a tým som zahanbil celú tvoju spoločnosť. Prosím, daj mi zápas s Usmanom, daj mi zápas s Diazom, daj mi zápas s Masvidalom a prosím, daj mi zápas s Conorom. Všetkých totiž zahanbím a strápnim úplne rovanko,“ prehlásil na pozápasovej tlačovej konferencii Jake Paul.

Na reakciu dlho nečakal. Výzvu neprehliadol Jorge Masvidal, ktorý si pred ústa servítky rozhodne nebral. „Nemôžeš si ma dovliť. Mňa a ani tie ďalšie mená, ktoré si zmienil. Viem, koľko platíš. Hovoríš o veľkých peniazoch, že dávaš 50 miliónov dolárov tam, 100 miliónov sem. Ale to sú reči,“ reagoval hviezdny zápasník UFC a zároveň držiteľ rekordu za najrýchlejší knokaut.

„Prezradím ti malé tajomstvo. Bojujem o veľké peniaze alebo bojujem s najlepšími na svete. Ty nie si ani jedno,“ vyjadril sa na margo Jake Paula americký bojovník, ktorý svoje posledné dva duely prehral s držiteľom opasku Usmanom.

Na záver Masvidal avizoval, že existuje kompromis. „Môžeme to urobiť inak. Poď do UFC a podpíš jednozápasový kontrakt. Dana White ti zaplatí a ja ti pred celým svetom zlomím čeľusť. Pokiaľ to takto chceš, poďme na to,“ zakončil Jorge Masvidal.