Vo francúzskom Annecy triumfovala Elvira Öbergová: Slovenská pretekárka Ivona Fialková na 21. mieste

Švédska biatlonistka Elvira Öbergová triumfovala v nedeľných dramatických pretekoch s hromadným štartom na podujatí Svetového pohára vo francúzskom Annecy.

Na 12,5 km trati so štyrmi streleckými položkami zvíťazila s náskokom vyše 10 sekúnd pred domácou Juliou Simonovou, tretia finišovala Ruska Kristina Rezcovová. Slovenská reprezentantka Ivona Fialková so štyrmi chybami na strelnici skončila 21.

Prvé tri pretekárky urobili na strelnici po dve chyby, najlepšou biatlonistkou s čistou streľbou bola na piatom mieste Češka Jessica Jislová.

Nedeľný "mass" mal zaujímavý priebeh, pred poslednou streľbou si vybudovala náskok Talianka Dorothea Wiererová, ale urobila jednu chybu a preteky sa zdramatizovali. Na jednom trestnom kole sa objavili aj ďalšie vedúce pretekárky, čo využila Jislová. Česká pretekárka v nedeľu trafila všetky terče a dostala sa do vedúcej skupiny, kde sa pohybovali aj E. Öbergová, Simonová, Wiererová a Rezcovová.

O víťazke sa rozhodlo v záverečnom kole a najlepšie nohy mala E. Öbergová. Tá výborne zvládla streľbu v stoji, vybielila všetkých desať terčov a napokon dosiahla druhé víťazstvo za sebou.

Pri absencii viacerých biatlonistiek ako Eckhoffová, Perssonová, Bescondová, Herrmannová či Preussová sa do nedeľných pretekov napokon dostala aj Ivona Fialková. Po prvej čistej streľbe v ležke urobila Slovenka tri chyby druhej položke, po ďalšej čistej stojke v záverečnej streľbe urobila jednu chybu.

Na víťazku napokon stratila vyše dve minúty. Pre I. Fialkovú to bol ešte len tretí hromadný štart v kariére. Pri jej premiére v Kontiolahti pred štyrmi rokmi strelecky vybuchla a prišla do cieľa posledná. Pred dvoma rokmi na jej životných MS v Anterselve jej už nezostali sily a skončila 25. Slovenka si do celkového hodnotenia SP pripísala v prvých pretekoch s hromadným štartom v tomto ročníku 20 bodov.



výsledky:

ženy - preteky s hromadným štartom: 1. Elvira Öbergová (Švéd.) 35:21,7 min. (2), 2. Julia Simonová (Fr.) +10,7 s (2), 3. Kristina Rezcovová (Rus.) +12,1 (2), 4. Dorothea Wiererová (Tal.) +13,3 (1), 5. Jessica Jislová (ČR) +13,9 (0), 6. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +19,3 (2), 7. Uljana Nigmatullinová (Rus.) +28,2 (1), 8. Markéta Davidová (ČR) +30,1 (2), 9. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +31,1 (1), 10. Hanna Öbergová (Švéd.) +40,4 (4), ..., 21. Ivona FIALKOVÁ (SR) +2:08,3 (4)

poradie v SP v pretekoch s hrom. štartom (po 1 z 4): 1. E. Öbergová 60 bodov, 2. Simonová 54, 3. Rezcovová 48, 4. Wiererová 43, 5. Jislová 40, 6. Olsbuová Röiselandová 38, ..., 21. I. FIALKOVÁ 20



poradie v SP (po 9 z 22): 1. Olsbuová Röiselandová 417, 2. E. Öbergová 387, 3. Dzinara Alimbekavová (Biel.) 327, 4. Hauserová 321, 5. Hanna Solová (Biel.) 320, 6. H. Öbergová 318, ..., 42. I. FIALKOVÁ 45, 49. Paulína FIALKOVÁ (obe SR) 30