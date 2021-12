Dlho očakávaná KSW vojna má svojho víťaza: Legendárny šampión skončil po tvrdom knokaute v opatere lekárov

Duel mnohými označovaný za zápas storočia priniesol atraktívne divadlo. Už v druhom kole ho rozhodol Chorvát tvrdou ľavačkou, ktorou Chalidova knokautoval. Rus bezvládne padol k zemi, kde čelil ďalším dvom úderom.

Chalidov bol ešte niekoľko minút po zápase v opatere lekárov, keďže z jeho tváre tiekla poriadna dávka krvi. Teraz už bývalý šampión sa napokon, našťastie, priamo zúčastnil na vyhlásení výsledkov. Soldič dokázal v priebehu necelých troch mesiacov získať druhý titul.

Turnaja pod hlavičkou poľskej KSW sa zúčastnili aj dvaja bojovníci česko-slovenskej organizácie OKTAGON MMA. Premiéru na tamojšej scéne nezvládla Magdalena Šormová, ktorá ako favoritka podľahla svojej súperke Anite Bekus na body. Jej krajan Miroslav Brož si pri svojom zahraničnom debute vybojoval remízu s Adamom Niedzwiedzom.

🇭🇷 @Soldic_MMA 👑👑 KO's the legendary Mamed Khalidov to become KSW Double Champ!! #KSW65 pic.twitter.com/HL5o9yjbz1