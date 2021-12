Celá príprava smeruje k olympiáde: Aké ciele má Petra Vlhová v Pekingu?

Tréner Mauro Pini (56) je spokojný s pokrokom, aký urobila jeho zverenka Petra Vlhová (26) v uplynulom období najmä v slalome a obrovskom slalome.

Slovenská lyžiarka si dala na tri týždne pauzu od pretekania vo Svetovom pohári a s tímom sa sústredila na ladenie technických drobností na svahoch v Colorade, kde sú podobné podmienky, aké by mali panovať počas ZOH 2022 v Pekingu.

Pini opäť zdôraznili, že hlavným cieľom Vlhovej sú zimné olympijské hry, kde by mala štartovať aj v kombinácii a super-G.

Aj preto ich zaradí do programu už počas januárových podujatí SP. Vlhová naposledy štartovala v slalome v Killingtone, kde koncom novembra obsadila druhé miesto za domácou Mikaelou Shiffrinovou.

Následne vynechala dve zastávky seriálu v kanadskom Lake Louise a vo švajčiarskom St. Moritzi. Nepredstaví sa ani vo Val d'Isere, kde sa budú konať rýchlostné súťaže.

Obhajkyňa celkového prvenstva sa do kolotoča SP vráti na budúci týždeň v utorok v obrovskom slalome vo francúzskom Courcheveli. Predtým absolvovala aj dlhší kemp vo fínskom Levi, kde následne vyhrala oba slalomy.

"Oba dlhé kempy, najprv v Levi a potom v USA, mali rovnaký koncept a sme s nimi veľmi spokojní. Spravili sme veľký progres najmä v slalome a obrovskom slalome, čo bol náš hlavný cieľ.

Sme spokojní s tréningom, ktorý sme odpracovali, s podmienkami na oboch miestach a Petra sa vrátila s veľkou sebadôverou. Tá bude veľmi dôležitá v decembri a v januári," povedal počas videomítingu s médiami jej tréner, ktorý vyslovil poklonu aj celému tímu Vlha: "Je veľmi silný a všetci ideme rovnakým smerom."

Vlhová sa s realizačným tímom rozhodla pre prípravu v zámorí najmä pre to, že snehové podmienky sa podobajú tým, aké by mali panovať počas ZOH v Pekingu.

"To bol hlavný dôvod, prečo sme chceli zostať v Colorade. Keď sme začali plánovať zimnú časť sezóny, jednou z hlavných otázok bolo, ako sa môžeme perfektne pripraviť na ZOH?

Nemali sme šancu ísť do Číny, nikto ju nemal a tak sme sa rozhodli investovať nejaký čas príprave v Colorade. Pretože v Číne môžu byť rovnaké snehové podmienky ako tu. Som rád, že sme si mohli odskúšať lyže, ten suchý sneh. Bolo to pre nás veľmi dôležité," povedal.

Piniho teší, že sa progres v technických disciplínach ukazuje od začiatku sezóny, čo potvrdili najmä dva triumfy v Levi, no i ďalšie pódiové umiestnenia.

Svojej zverenke sa v príprave snažil vštepiť modernejší, plynulejší štýl jazdy, čo sa mu podľa vlastných slov darí: "Už od leta sme sa chceli zamerať na viacero technických detailov jej jazdy. Počas letnej prípravy sme na nich dosť pracovali a všetci videli výsledky v Levi. Lyžuje hladšie, plynulejšie a dynamickejšie.

V minulosti jazdila veľmi silovo a my sme sa snažili transformovať tú silu na plynulosť a čistotu jazdy. Počas tých ôsmich dní na snehu v Copper Mountain sme sa tento koncept snažili finalizovať a teraz skočíme do ďalších pretekov."

Celá príprava smeruje k Pekingu, čo je Vlhovej hlavný cieľ na prebiehajúcu sezónu. Na ZOH by sa mala predstaviť aj v kĺzavých rýchlostných a preto sa vrátia do jej programu aj vo Svetovom pohári. "Odteraz pôjdeme plný program SP, takže v januári pôjdeme aj rýchlostné disciplíny.

Potvrdené máme preteky v Zauchensee a v Garmisch-Partenkirchene, ešte uvidíme, či pôjdeme do Cortiny, pretože v januári bude mať Petra nabitý program. Koncom januára, či začiatkom by sme mali ísť do Pekingu, kde budú cieľom aj kombinácia a super-G," zakončil Pini.