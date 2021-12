Slovenskí florbalisti dosiahli po divokej prestrelke historicky najlepšie umiestnenie na MS: Víťazstvo pre chorého trénera

Museli vyhrať! Slovenskí florbalisti v záverečnom vystúpení na MS v Helsinkách bojovali nielen o zápis do histórie, ale aj za chorého trénera.

Neskutočný chlad v hale, kde sa konal šampionát, si odniesol Radomír Mrázek (43), ktorý v dueli o umiestnenie na striedačke chýbal. Slováci aj pre neho zvíťazili nad Estónskom 8:7 po predĺžení a obsadili konečné siedme miesto.

Dosiahli historicky najlepšie umiestnenie na MS, doposiaľ bola ich maximom ôsma priečka z Zürichu 2012. Pred šampionátom túžili po 5. pozícii, no v piatok podľahli Lotyšom 2:6.

Slováci pred šampionátom túžili po 5. priečke, ale v piatok podľahli Lotyšom 2:6. Súboj o zápis do histórie slovenského florbalu začali sľubne. Po prvej tretine viedli 3:1 a potom necelých deväť minút pred koncom 7:4, no v závere stratili koncentráciu a dovolili súperovi vyrovnať.

O ich víťazstve napokon rozhodol gól Michala Dudoviča v druhej minúte predĺženia. „Bol to dobrý zápas a pre oko diváka aj atraktívny, no my sme si ho predstavovali trochu inak. Chceli sme mať väčšiu kontrolu nad hrou a priebehom, no Estónci nám ukázali, že sú veľmi nebezpeční v ofenzívnej činnosti a mali sme veru čo robiť, aby sme to dotiahli do víťazného konca,“ povedal autor víťazného gólu Dudovič.

„Mrzí nás, že vzhľadom na to, že je v tejto hale neustála zima, ochorel kolega Radomír Mrázek a tak sa rozhodol na dnešnom zápase nezúčastniť. Aj preto sme všetci bojovali za neho. Začali sme v pohode a sebavedomo, ale zbytočne sme si to svojou nedisciplinovanosťou skomplikovali. V niektorých prípadoch sme nesprávne a neskoro blokovali streľbu súpera, čo Estónci potrestali gólmi,“ pridal hodnotenie Karel Šefčík, ktorý zaskočil pri kormidle za chorého hlavného kouča.

Slováci dosiahli na MS päť víťazstiev a dve prehry. V základnej skupine si hladko poradili s USA 15:1, Poľskom 8:4 i Thajskom 15:2 a v play off o štvrťfinále zdolali Nemecko 7:3. Vo štvrťfinále podľahli po dobrom výkone obhajcovi titulu Fínsku 1:5 a v súboji o umiestnenie na 5. - 8. priečke prehrali s Lotyšskom 2:6.

MS mužov 2021

- o 7. miesto:

SLOVENSKO - Estónsko 8:7 pp