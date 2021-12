Kazašský zápasník má šesť detí s dvoma manželkami: Odhalil detaily svojho polygamného spôsobu života

Kazašský bojovnik MMA Žalgas Žumagulov v nedávnom rozhovore odhalil, že vedie polygamný štýl života. Priznal, že má šesť detí s dvoma samostatnými manželkami.

„Áno, mám dve manželky. Dve manželky a šesť detí. V zásade je to normálne. Síce spočiatku boli menšie problémy, napríklad pri pôrode, ale teraz je všetko v poriadku. Už som si zvykol,“ priznal Kazach v rozhovore pre kanál Let Me Interrupt You.

Zápasník slávnej UFC tak musí riešiť hneď niekoľko problémov. Rozhodne sa naskytá otázka, ku ktorej manželke sa vracia po svojej neprítomnosti z dôvodu zápasenia. „To záleží na tom, od ktorej som práve odišiel. Pokiaľ som odišiel trebárs od druhej manželky, vrátim sa k prvej a naopak. Jeden deň som u prvej, druhý zase u druhej. Pomáha to udržiavať všetkých šťastných,“ vysvetlil Žumagulov.