Connor McGregor vyvolal veľký rozruch: Neuveríte, ako sa zmenil

Legendárny zápasník pridal na sociálnu sieť svoje fotky z tréningu, kde predviedol nabrané svalstvo. Na prvý pohľad by ste ho nespoznali.

Conor McGregor po poslednej prehre s Dustinom Poirierom naberá na objeme.

No games when I get back. @McGregorFast @tidlsport pic.twitter.com/uPF9l0C5kt

Írsky bojovník si pred troma mesiacmi zlomil nohu a jeho ďalšie zárezy v ringu boli otázne. McGregor ukázal veľké odhodlanie a okamžite začal tvrdo trénovať.

Jeho návrat do UFC sa tak blíži a rodák z Dublinu trénuje ako nikdy. „Sakra! Kto je ten borec?“ napísal fanúšik.

Before a feed at The Black Forge.

After a feed at The Black Forge.

Quality Irish produce. All across the board. Unmatched! @blackforgeinn 🖤 🍀 pic.twitter.com/09xBxLQedy