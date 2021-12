Nezastaviteľný Kozma: Titul obhájil po štvrtýkrát

Český bojovník MMA David Kozma štvrtýkrát obhájil titulový opasok v kategórii do 77 kg na turnaji Oktagon 29.

V hlavnom zápase večera v brnianskej hale Zoner BobbyHall zdolal Srba Bojana Veličkoviča po technickom k. o. v 4. kole. Na turnaji štartovali traja slovenskí bojovníci, z ktorých vyhral iba Roman Paulus, keď v prvom zápase predeliminácie zdolal Čecha Petra Gabala po technickom k. o. v 3. kole.

Kozma je držiteľ titulového opaska do 77 kg už viac ako tri roky a víťazstvom nad Veličkovičom upravil svoju profesionálnu bilanciu na 29 víťazstiev a 11 prehier. Na turnaji Oktagon 29 sa mal pôvodne stretnúť so Slovákom Ivanom Buchingerom, ktorý sa chcel pokúsiť o zisk tretieho titulového opaska, no v príprave sa zranil a nahradil ho Veličkovič. „Je to neuveriteľný pocit. Už som to zažil niekoľkokrát, ale čím ďalej tým viac je to sladšie. Postupne som cítil, že môj súper už nevládze a nebaví ho to. To mi dodávalo energiu, aby som sa tlačil dopredu,“ povedal po súboji. Ďalší turnaj organizácie Oktagon s poradovým číslom 30 je na programe 30. decembra opäť v Brne.