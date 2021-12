Na MS si florbalistky hanbu nespravili: Baby cieľ splnili, ale chceli viac

Nesklamali, ale chceli byť o pozíciu vyššie! Slovenské florbalistky skončili rovnako ako pred dvomi rokmi na svetovom šampionáte vo Švédsku na konečnom 6. mieste.

V zápase o piatu priečku prehrali po dráme s Poľskom 3:4. Dievčatá tak mohli vyrovnať historické umiestnenie z MS 2017, keď v Bratislave obsadili piatu pozíciu.

Slovenky nastúpili proti Poľkám opäť po dvoch rokoch v súboji o 5. miesto a tentoraz to bolo vyrovnanejšie, keďže vo Švajčiarsku prehrali 4:8. Po góle Grossovej sme vyhrali úvodnú tretinu. V druhej sa do vedenia 2:1 dostali Poľky, no dokázali sme duel otočiť zásahmi Ferenčíkovej a Paulíny Hudákovej. Víťazný gól v 56. min. strelila Krzywaková. O minútu nepremenila trestné strieľanie Ferenčíková. Dievčatá splnili cieľ obhájiť postavenie v rankingu, ale mali na viac.

Slovensko - Poľsko 3:4

Tretiny: 1:0, 2:3, 0:1. Góly: 19. Grossová, 26. Ferenčíková, 32. P. Hudáková - 22. Z. Krzywaková, 23. J. Krzywaková, 36. Zagorská, 56. J. Krzywaková.