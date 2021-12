Zopakovali umiestnenie spred dvoch rokov: Slovenky tesne podľahli Poľkám

Slovenské florbalistky obsadili na MS vo švédskej Uppsale konečné 6. miesto.

V záverečnom vystúpení podľahli v nedeľu Poľkám 3:4. Zverenky trénera Michala Jedličku tak zopakovali umiestnenie spred dvoch rokov zo šampionátu vo Švajčiarsku.

MS žien o 5. miesto:

SLOVENSKO - Poľsko 3:4 (1:0, 2:3, 0:1)

Góly: 19. Grossová (Dobošová), 26. Ferenčíková (Šponiarová), 32. P. Hudáková (Šponiarová) - 22. Z. Krzywaková (Hliwová), 23. J. Krzywaková (Z. Krzywaková), 36. Zagorská, 56. J. Krzywaková (Nogová)

Slovenky nastúpili proti Poľkám opäť po dvoch rokoch v súboji o 5. miesto a tentoraz s nimi hrali vyrovnanejšiu partiu, keďže vo Švajčiarsku prehrali 4:8. Po góle Grossovej Slovenky vyhrali úvodnú tretinu.

V druhej sa do vedenia 2:1 dostali Poľky, no slovenské hráčky dokázali duel otočiť zásahmi Ferenčíkovej a Paulíny Hudákovej. V záverečnej tretine však inkasovali víťazný gól v 56. min od Justyny Krzywakovej. O minútu mohla z trestného strieľania vyrovnať Ferenčíková, no neuspela.

O 7. miesto:

Nórsko - Dánsko 3:2 pp