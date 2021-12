Sestry Réka a Boglárka Bizíkové bývajú na šampionáte spolu v izbe: Splnili si detský sen!

Hrajú spolu v Dunajskej Strede a teraz premiérovo aj na vrcholnom podujatí. Sestry Boglárka (32) a Réka Bizíkové (29) si splnili detský sen a aktuálne reprezentujú Slovensko na svetovom šampionáte v Španielsku. Denníku Nový Čas prezradili, odkedy sa tomuto športu venujú, a aj to, kto je pánom izby, ktorú spoločne okupujú!

Rodáčky z Nesvád pri Nových Zámkov zdedili športové gény po mame. „Ona v minulosti hrávala hádzanú za Nesvady a pravidelne nás brávala ako malé deti na tréningy či zápasy. Najskôr začala s týmto športom staršia sestra Boglárka, keď mala päť rokov, a potom som sa ako štvorročná pridala aj ja,“ prezrádza na úvod Réka Bizíková, ktorá si pamätá na svoje úsmevné začiatky pri hádzanej.

„Spomínam si, že prípravke Nesvád chýbala na zápas hráčka, a tak ma zavolali. Ani trenírky som nemala, bola som iba v pančuškách, ale išla som (smiech),“ pokračuje šikovná krídelníčka.

Hrdá mamina

Réka už reprezentovala Slovensko na majstrovstvách Európy v roku 2014 v Chorvátsku, ale so sestrou sa teraz prvýkrát dostala spoločne do nominácie na vrcholné podujatie.

„Je to pre nás veľká vec, že môžeme spolu reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta. Splnil sa nám detský sen, vždy sme snívali o tom, že si raz spolu zahráme na taktom turnaji. Mamina musí byť veľmi šťastná, že ma obe dcéry na šampionáte,“ vyjadrila sa staršia so sestier Boglárka, ktorá hrá na pozícii spojky.

Učia sa na izbe

Obe Bizíkové spolu okupujú aj hotelovú izbu. „Bývame spolu nielen preto, že sme sestry, ale obe chodíme na vysokú školu do Komárna, kde študujeme pedagogiku.

Takže sa počas voľna na turnaji môžeme spoločne učiť. A chceme touto formou aj poďakovať učiteľke Beatke Dobay, ktorá nám veľmi pomáha,“ vyjadrila sa Réka a na otázku, kto je šéfom izby odvetila:

„Obidve. My sa vôbec nehádame, nemá to zmysel. Máme to podelené aj v kúpeľni, Boglárka ide skôr spať a potom zase aj skôr vstáva, takže si nezavadziame (smiech).“