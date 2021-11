Preslávil sa ziskom medailí i dopingovými škandálmi: Zomrel americký guliar († 52)

Vo veku 52 rokov zomrel bývalý americký guliar Cottrell James Hunter.

C. J. Hunter získal zlato na MS 1999 v Seville a bronz na MS 1997 v Aténach. Neskôr sa však preslávil dopingovými prehreškami a tiež krátkym manželstvom so šprintérkou Marion Jonesovou, ktorá prišla o päť medailí z OH v Sydney 2000 po tom, čo sa v roku 2007 taktiež priznala k užívaniu zakázaných látok. O jeho smrti informovala americká asociácia vrhačských trénerov.

Hunter mal pozitívny test na nandrolón krátko pred OH v Sydney, krátko na to ukončil kariéru a neskôr bol v centre diania okolo dopingového škandálu BALCO. Hunter by oslávil 14. decembra 53. narodeniny.