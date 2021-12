Shiffrinová o vyčerpávajúcej rivalite s Vlhovou: Peťa, čo tak vyhlásiť prímerie?

Obrovská rivalita ich sprevádza počas celej kariéry. Lyžiarska hviezda Mikaela Shiffrinová sa po domácom Svetovom pohári v Killingtone otvorila médiám, ktorým vyrozprávala viaceré detaily o svojom vzťahu s Petrou Vlhovou. Americká šampiónka by podľa vlastných slov z času na čas rada vyhlásila prímerie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Víkendový Svetový pohár v stredisku Killington iba podčiarkol zosilňujúcu sa rivalitu medzi Shiffrinovou a Vlhovou. Fanúšikovia, vrátane mohutnej skupiny mávajúcej slovenskými vlajkami a transparentmi, sa jasne sústredili na ich vzájomný súboj.

V rozhovore pre The New York Times zo svojho apartmánu Shiffrinová povedala, že dokonca aj jej priatelia a rodina boli vtiahnutí do tejto lyžiarskej drámy.

„Hovorili mi to rovno do očí. Wow, je to medzi vami také vzrušujúce,“ povedala Shiffrinová so smiechom. „Dokonca aj ostatní pretekári zostávajú až do konca pretekov, aby videli, čo sa stane medzi Petrou a mnou. Celkovo je to dobrá vec pre šport. Určite ma to posúva,“ dodala sebavedomá Američanka, no neskôr predsa len trochu zmäkla.

„Niekedy to začne byť medzi nami až príliš intenzívne. Na začiatku sezóny sme všetci nadšení, že môžeme pretekať, a je to všade okolo veľmi pozitívne. Ale ako sezóna pokračuje, ste stále viac a viac unavení. Tlačíte každý jeden deň a každý víkend. Nech potom robím, čo robím, Petra mi je stále v pätách! Vtedy si poviem, prečo nemôžeme na chvíľu vyhlásiť prímerie? Na minútu vytiahnuť bielu vlajku, aby sme si mohli obe poriadne zdriemnuť… A potom sa k tomu môžeme vrátiť. Z času na čas si to potrebujete povedať,“ priznala Shiffrinová.

Nový tréner - viac úsmevu

Mikaela pozorne sleduje aj personálnu rošádu vo Vlhovej tíme. Horkokrvného extrénera Livia Magoniho nahradil o niečo pokojnejší Mauro Pini. „Jej tím v tomto roku, atmosféra, ktorá v ňom panuje, sa zdá byť oveľa pozitívnejšia. Vždy je ťažké vedieť, čo iní ľudia robili alebo nerobili v minulosti, ale zdá sa mi, že sa u nich objavuje oveľa viac úsmevov, ako to bolo v minulosti,“ uzavrela Mikaela. Slovenka podľa nej momentálne vyzerá odolná psychicky, pevná v ramenách, čo sa odráža na jej často bezchybnej technike.