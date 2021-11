Šokujúca spoveď Shiffrinovej: Vlhová? Niekedy chcem vyvesiť bielu vlajku

Panuje medzi nimi mimoriadna rivalita. Fanúšikovia sa do ich súbojov zamilovali. Americká lyžiarka Mikaela Shiffinová (27) prehovorila o rivalite s Petrou Vlhovou (26).

Americká lyžiarka nemala na svahu dlho konkurenciu. Svoje súperky ničila výrazným rozdielom, až pokým sa na svahu objavila Petra Vlhová.

Rodáčka z Liptovského Mikuláša spravila veľký progres a Shiffrinovú zosadila. Teraz ich rivalitu sleduje celý svet so zatajeným dychom.

Američanka počas Svetového pohára v Killingtone prehovorila o ich súpereniu.

Prezradila, že ich vzájomné súboje pohltili aj jej priateľov.

„Povedali mi to na rovinu: wow, je to vzrušujúce. Aj ostatné pretekárky pozerajú dokonca, aby videli, čo sa stane. Celkovo je to cool a dobrá vec pre náš šport. Určite ma to posúva vpred,“ povedala Shiffrinová pre New York Times.

Shiffrinová otvorene priznala, že je niekedy vyčerpaná. Už nezbiera víťazné vavríny tak ľahko.

„Niekedy to vie byť trochu intenzívne. Na začiatku sezóny sme nadšení a je to veľmi pozitívne. Ale ako sezóna pokračuje, ste viac unavení a ešte viac sa snažíte. Zvyšujete svoju intenzitu, ale tá druhá osoba je stále tam, a zdá sa, že je ňou vždy Petra.“

Shiffrinová si chce občas od rivality oddýchnuť. „Niekedy som taká: nemôžeme na chvíľu vyhlásiť prímerie, na minútu zdvihnúť bielu vlajku a obe si poriadne zdriemnuť? A potom sa vrátime späť. Z času na čas to chcete povedať," prekvapila.