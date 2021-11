Slalomár Matej Beňuš už trénuje po októbrovej plastike kolena: V lodi sa už posadím

Všetko ide zatiaľ podľa plánu! Vodný slalomár Matej Beňuš (34) absolvoval v polovici októbra plánovanú operáciu pravého kolena, kde mal roztrhnutý predný krížny väz a poškodené oba meniskusy. V posledných dňoch už odhodil barly a začal nohu zaťažovať.

Dokonca už zasadol aj do lode, ale ešte potrvá, pokiaľ do nej i zakľakne. Denníku Nový Čas prezradil, že v marci chce byť stopercentne pripravený na návrat do súťažného kolotoča!

Beňuš mal plastiku pravého kolena naplánovanú už niekoľko mesiacov vopred, ale najskôr chcel dokončiť olympijskú sezónu a až potom ísť pod skalpel. Zákrok absolvoval v polovici októbra v Dunajskej Strede.

„Prvé dva týždne som doma iba ležal a oddychoval. Musím sa priznať, že to bola riadna nuda a prvé dni som toho veľa ani nenaspal. Koncom mesiaca mi doktor vybral stehy a odhodil som aj barly,“ povedal na úvod pre Nový Čas strieborný medailista z olympiády v Riu 2016.

Mal aj opuch

„Postupne som začal nohu zaťažovať, ale už hneď po operácii bol na kolene opuch, tak som musel koleno často ľadovať. Našťastie to už je v poriadku a posledné týždne pred lockdownom som chodil s fyzioterapeutom do posilňovne, kde sme robili rôzne cviky a doháňali kondičku. Hoci sa teraz posilňovne zatvorili, tak ako profesionálny športovec mám výnimku a na lodenici v Čunove môžem ďalej trénovať, čo je super.“

Beňuš už dokonca absolvoval aj niekoľko jázd na vode. „Ale zatiaľ v kajaku iba sedím. Zakľaknúť ešte nedokážem, to mi nejaký čas ešte potrvá.

Ak všetko pôjde podľa plánu, tak koncom februára by to mohlo byť reálne. Dal som si cieľ, že v marci chcem byť stopercentne pripravený na súťažný návrat,“ dodal úspešný slovenský reprezentant.

