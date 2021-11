Slovákom hrozí blamáž!? Organizátorom ME hádzanárov chýbajú financie

Začiatok budúcoročných majstrovstiev Európy hádzanárov sa neúprosne blíži, organizátorom však pribúdajú problémy.

Šampionát, ktorý sa uskutoční od 13. do 30. januára v Bratislave, Košiciach a troch maďarských dejiskách - Budapešti, Debrecíne a Segedíne, je na Slovensku v ohrození. Organizačný výbor však robí všetko pre to, aby sa uskutočnil.

Prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave uviedol, že problémy prinesie plánovaný lockdown, ktorý by v najbližších hodinách mala schváliť vláda SR.

"Nielen Covid je téma, ktorou sa zaoberáme, ale aj organizácia. Lockdown zmení organizáciu celého šampionátu. Čas sa neúprosne blíži, no my veríme, že šampionát bude za podmienok, ktoré sa nezhoršia. V Maďarsku majú iné nastavenie a riešia iné problémy ako máme my. Musíme si počkať, na čom sa uznesie vláda."

Okrem úbytku divákov na tribúnach v súvislosti s opatreniami pred šírením koronavírusu robia organizátorom vrásky aj ďalšie veci. Niektoré výpravy, ktoré by mali hrať na Slovensku, sú zaočkované vakcínou Sputnik, ktorú zatiaľ v Európskej únii oficiálne neschválili.

"Robíme všetko pre to aby sa ME uskutočnili v takom pláne v akom sme pôvodne chceli. Čakáme, aký režim pre šport schvália. Európska hádzanárska federácia (EHF) nás bombarduje, aby sme im dali pravidlá, ale neviem im dať v tejto chvíli nič.

My chceme dospieť k dohode s hlavným hygienikom SR, aby sme schválili režim. Príde sem 12 tímov, potrebujeme vedieť, aj to, aké vakcíny športovcov môžeme akceptovať," dodal Holeša.

Prezident SZH priznal, že organizátori sú momentálne v červených číslach čo sa týka rozpočtu a verí, že sa situácia zlepší.

"Nemáme finálnu dohodu zo strany štátu. Vypadli nám diváci a zisk zo vstupeniek je príjem, s ktorým sme počítali. Teraz sú samé otázniky, no málo odpovedí.

Ale neviem čo bude, potrebovali by sme vešteckú guľu. Máme nejaké prísľuby z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ale to nie je dostatočné. Bez kompenzácií neprežijeme."

Šampionát na Slovensku chcelo vedenie zväzu usporiadať aj pre to, aby spopularizovalo hádzanú a pritiahli k nej mládež. S finančnými problémami nerátali, no teraz musia riešiť najmä tie.

"Nepripravujeme sa na to, že ME nebudú. Ale riešime existenčné problémy. Zatiaľ čo Maďari sú úplne v inej situácii. Ak by sa mal šampionát odohrať len v Maďarsku, bez problémov by to zvládli. My ho však chceme urobiť, no nič sa nedá vylúčiť," vyhlásil Holeša.

Organizátori v stredu predstavili aj sadu medailí. Pred rokom vyhlásili tender na ich výrobu, zvíťazila slovenská spoločnosť Packing Advertising. "Hlavným motívom je hádzanárska lopta, ktorá je umiestnená v strede medaily, inak je zaujímavá tým, že sa okolo nej použili rôzne výseky.

Na jej leme je text. Verím, že sa bude verejnosti páčiť. Vyrábali sa v štátnej mincovni Kremnica a sú omnoho ťažšie ako štandardné medaily," uviedol šéf spoločnosti a autor vizuálu Peter Packaň.