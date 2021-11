Petra Vlhová má životnú formu: Ďalší dôkaz, ako sa Magoni mýlil!

Prišla, videla, zvíťazila. A to hneď dvakrát! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) vyhrala v oboch víkendových slalomoch Svetového pohár

Vo fínskom Levi tak zopakovala dva triumfy z vlaňajška a s celkovo piatimi víťazstvami sa stala kráľovnou tohto fínskeho lyžiarskeho strediska. Jej stádo sobov tak má po nedeli už päťčlenné zastúpenie. Na čele priebežného poradia SP je Vlhová spolu so Shiffrinovou z USA, obe majú po 260 bodov.

Petra v Levi vyhrala už štvrtý slalom v rade. Na dve výhry z minulej sezóny nadviazala i tentoraz a rovnako ako v sobotu za sebou na stupňoch víťazov nechala Mikaelu Shiffrinovú a tretiu Nemku Lenu Dürrovú. Rovnako ako v predchádzajúcich pretekoch viedla už po prvom kole a Američanku v súčte oboch jázd zdolala o 47 stotín sekundy!

Obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu išla na rytmickej trati takmer bezchybne v oboch jazdách a tak isto ako v sobotu mala v prvom i druhom kole najlepšie časy. Po prvom kole viedla o 0,18 s pred americkou rivalkou Shiffrinovou, priebežne tretia bola Švajčiarka Gisinová (+ 0,36).

Shiffrinovej druhé kolo veľmi nevyšlo, mala až šiesty najlepší čas, ale druhé miesto si uhájila. Postavenie na pódiu bolo rovnaké ako v sobotu, po nedeľných pretekoch mohla byť spokojná aj Martina Dubovská. Slovenka reprezentujúca Česko dosiahla svoj najlepší výsledok v SP v kariére, skončila šiesta.

Sobia farma

Po pretekoch mala Vlhová opäť milú povinnosť - nakŕmiť soba a dať mu meno, túto tradíciu zaviedli pre víťazky v Levi v roku 2013.

„Bude sa volať po mojm bratovi Boris. Stále je so mnou, podporuje ma od začiatku mojej kariéry,“ povedala po pretekoch a dodala: „Rozmýšľam, že si už asi budem musieť založiť sobiu farmu.“

Slovenská lyžiarska hviezda, ktorá má nového trénera Maura Piniho, sa vďaka víkendovému zisku 200 bodov dostala na čelo priebežného poradia SP, kde je bok po boku so Shiffrinovou, v hodnotení disciplíny vedie pred Američankou o 40 bodov.

„Milujem Levi, mám to tu veľmi rada. Bol to veľký boj, ale dokázala som to. Som naozaj veľmi šťastná,“ uzavrela Peťa Vlhová.