Vémola na tom nie je vôbec dobre: Koniec kariéry!?

Český zápasník MMA Karlos Vémola (36) aktuálne zvádza jeden z najťažších bojov v rámci svojho športového života.

Nielenže prišiel kvôli problémom s rukou o titulový zápas so Samuelom Krištofičom, ktorý je známy aj pod prezývkou Pirát, problémy sa totiž začínajú v jeho prípade kopiť. Aktuálne známy český borec nevylúčil ani koniec kariéry.

„Doktor mi zakázal aj behať. Mám ruku tak v p*eli, že jej vadia aj otrasy pri behaní. Mám to celý deň v ortéze. Nikto nevie na ako dlho som out,“ konštatoval Vémola v streame s fightlive.

„Potrebuje to čas, možno aj polroka. Stále hovorím, že nie je čas strácať čas, ale toto bohužiaľ rozhodne o mojej kariére, keď ešte nejaká vôbec bude. Musím tomu dať teda čas, mám absolútny zákaz všetkého. V kľude som, ale nie psychicky,“ prezradil v spomínanom rozhovore.

Terminátor potvrdil, že ak by sa zotavil, tak prvý s kým by chcel mať zápas bude Pirát a to bez ohľadu na to, či Krištofič bude mať opasok šampióna strednej váhy. V iných prípadoch síce Karlos konštatoval, že si chce merať sily najmä so šampiónmi, no spor s Krištofičom berie osobne aj kvôli viacerým odkazom, ktoré si obaja vymieňali nedávno.

Pirát je aktuálne vlastníkom dočasného titulu, ktorý môže premeniť na pozíciu celkového šampióna v zápase s Patrikom Kinclom, ktorý Vémolu v tomto atraktívnom duely nahradí. Oktagon tak pripravil pre fanúšikov rozhodne veľké a atraktívne meno, ktoré nedávno bojovalo o titul KSW.

Kincl už sa navyše stihol vyjadriť, že v hlavnom zápase na Oktagon 30 chce duel s Pirátom ukončiť pred limitom. „Výhru na body by som bral iba v prípade, ak tam bude z mojej strany absolútna dominancia. No nechcem to rozhodne nechávať na bodových rozhodcoch,“ povedal Kincl.