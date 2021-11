Famózna Vlhová si podmanila Levi: Slalom ovládla aj v nedeľu!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala v nedeľu aj druhý slalom novej sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi zdolala o 47 stotín spolufavoritku Mikaelu Shiffrinovú z USA a zopakovala triumf zo soboty.

Tretia skončila Lena Dürrová z Nemecka (+0,78 s).

Vlhová vo fínskom stredisku vyhrala celkovo už päťkrát a štvrtýkrát za sebou. Získala už svoj 22. triumf vo SP v kariére, na konte má spolu 47 pódiových umiestnení. Štrnásťkrát bola druhá a jedenásťkrát tretia. V Levi triumovala aj v roku 2017 a dvakrát vlani. V roku 2016 obsadila tretie miesto a v roku 2018 skončila druhá.

🇸🇰⛷️ 𝐒𝐡𝐞'𝐬 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐭 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧 - Petra Vlhova produces a flawless display to seal the 22nd victory of her World Cup career!



She’s almost a half-second clear of nearest rival Mikaela Shiffrin in the women's slalom...#FISAlpine | @fisalpine pic.twitter.com/kiKdErg7zJ November 21, 2021

Na čele priebežného hodnotenia SP majú Vlhová so Shiffrinovou zhodne 260 bodov. "Milujem Levi, mám to tu veľmi rada. Bol to veľký boj, ale dokázala som to. Chcem sa poďakovať trénerovi, celému tímu i rodine, lebo bez nich by som to nedokázala. Som naozaj veľmi šťastná," uviedla obhajkyňa veľkého glóbusu tesne po pretekoch pre Eurosport.

Skvelý výsledok zaznamenala aj Martina Dubovská. Slovenská rodáčka, ktorá reprezentuje Česko, obsadila 6. miesto.