Českému zápasníkovi MMA to v Rusku nevyšlo: Dvojmetrovému Estóncovi stačilo na knokaut zopár sekúnd

Tretie vystúpenie českého MMA zápasníka Michala Martínka v ruskej organizácii ACA malo naozaj krátke trvanie. Urastený Estónec Denis Smoldarev zvíťazil po necelých 30 sekundách na technický knokaut.

Ako prvý do klietky nastúpil český zápasník, ktorého sprevádzal trénerský tím v zložení André Reinders, Miloš Petrášek a taktiež priateľká Lenka. Po Čechovi vliezol do klietky dvojmetrový Denis Smoldarev, ktorého už pred zápasom pasovali do role veľkého favorita.

V úvodných sekundách čakali diváci na prvé vážnejšie ohrozenie, to aj rýchlo prišlo a bolo po všetkom. Smoldarev rýchlo vyštartoval vpred, pričom po chaotickej kombinácii dokázal poslať Martínka k zemi. Po zápase sa začalo špekulovať či dokonca nešlo o úder hlavou.

Český bitkár následne čelil tvrdému ground and pound, na ktoré sa rozhodca nevydržal pozerať a Estónca od bitia zastavil koncom zápasu. Na časomiere pritom stále svietilo len necelých tridsať sekúnd.