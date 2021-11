Nevyšlo to ani na druhý pokus: McGregor tento rok zápasiť nebude

Zápas bol pôvodne na pláne už v septembri, avšak kvôli zdravotnému obmedzeniu na strane McGregora bol presunutý na december tohto roku, avšak ani tentokrát sa zápas konať nebude. Tretím termínom je marec nasledujúceho kalendárneho roku.

„Kvôli časovým obmedzeniam bol charitatívny súboj s Conorom McGregorom odložený na marec. Uvidíme sa v marci, Conor,“ napísal na svoj Twitter Al Foran, známy napodobňovaním írskeho zápasníka a bývalého šampióna UFC.

Nepôjde o hocijaký boxerský zápas, ten totiž prebehne na invalidnom vozíčku a výťažok poputuje na pomoc írskej asociácii vozičkárov.

Due to time constraints the upcoming charity fight with Conor McGregor has been postponed until March folks, more time for @SirStevoTimothy to put on a show for the ages and more time for me to at least learn the basics of the sweet science 😅



See you in March @TheNotoriousMMA