Nebyť jeho, možno už nežije: Rozhodca zachránil boxerke život!

Britská šampiónka Terii Harperová bola po zápase, v ktorom prišla o dva tituly viac ako sklamaná a zlomená. Nebyť však rozhodcu Marka Lysona, mohla v ten večer prísť o mnoho viac ako iba majstrovský pas – o svoj život.

Američanka s prezývkou Bomba ju vo štvrtom kole trafila tvrdým pravým hákom do tváre a s vidinou víťazstva chcel v sérii tvrdých úderov pokračovať. Harperová síce stála na nohách, evidentne však bola mimo.

Shoutout to the referee who did a great job stoping the fight 👏pic.twitter.com/9BxQrU86qG