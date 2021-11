Végh očakáva prírastok v rodine: Už vedia pohlavie a vybrali meno

Nežný obor. Najslávnejší slovenský MMA bojovník Attila Végh (36) sa už nevie dočkať príchodu druhého potomka. Jeho synček Attilko bude mať vo februári sestričku. „S manželkou sme jej vybrali meno Dorotka,“ prezradil pre Nový Čas Végh, ktorý sa v decembri po dvojročnej pauze vracia do ringu.

Végh si 27. decembra navlečie boxerské rukavice a zmeria si sily s Emanuelom Newtonom.

„Pripravujem sa naplno, manželka mi vo všetkom pomáha. Dúfam, že sa nezraním, lebo najväčšou udalosťou najbližších mesiacov bude pôrod mojej Natálky. Medzi deťmi budeme mať dvojročný rozdiel, čo je fajn,“ vysvetlil Attila a pokračoval:

„Natálke sa snažím čo najviac pomáhať. Tehotenstvo znáša dobre. Je to silná žena, takú potrebujem.“

Attilko síce ešte nevníma, že je jeho otec hviezdou MMA, ale možno pôjde v jeho šľapajach.

„Nič nebudem robiť nasilu, ak sa mu to zapáči, podporím ho. Ak sa rozhodne pre iný šport, tiež ho podporím. Dobre by bolo, ak by začal s gymnastikou, aby mal sebadisciplínu a spoznal svoje telo. A potom by sa rozhodol, čo ďalej,“ uzavrel.