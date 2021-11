Brazílčanka nedala svojej súperke najmenšiu šancu: Knokaut za 92 sekúnd!

Bývalý šampiónka UFC bola proti írskej vyzývateľke favoritkou, čo bezpochyby potvrdila. Päťnásobnej boxerskej šampiónke Kavanaghovej sa síce hovorí KO, ale paradoxne bola práve ona ukončená týmto spôsobom už v prvom kole.

Cyborg vyštartovala poriadne zhurta už po úvodnom gongu, čím pravdepodobne prekvapila aj svoj trénerský tím. „Neurobila som nič, čo sme si s tímom naplánovali, to je mi ľúto. Ale cítim sa skvele,“ povedala po zápase s úsmevom na perách víťazka.

CYBORG KO'S KAVANAGH IN THE FIRST ROUND!!! GOOD LORD!!!! pic.twitter.com/AePJ4RrCWy