Connora McGregora čaká do konca roka ešte jeden zápas: Predstaví sa v netypickej disciplíne

V Dubline sa totižto uskutoční charitatívny duel medzi ním a slávnym imitátorom Al Foranom, ktorý je známy najmä tým, že napodobňuje práve Connora McGregora (33). Celý peňažný výťažok z tejto akcie poputuje na pomoc Írskej asociácii vozičkárov. Niekdajší šampión UFC už s prípravou začal. Informoval o tom aj prostredníctvom svojich sociálnych sietí a nič iné ako víťazstvo si nepripúšťa.



Today we start preparation for my wheelchair boxing match in aid of @IrishWheelchair.

Real excited to get in and have some fun / bust the eyeball of celebrity impersonator, Al Foran. Al you can be Pacino! Joe Pesci! Even big TyFury! But you still just fat Al from Tallaght to me. pic.twitter.com/uo28jdQZ6X