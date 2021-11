Hviezdny Srb neudržal nervy na uzde: Súpera poslal nešetrne k zemi!

K situácii došlo na konci štvrtej štvrtiny. Jokič doskočil pod košom a bežal na polovicu palubovky, kde ho následne po odohratí lopty Morris nešportovo dohral. To 26-ročného Srba rozčúlilo a rozhodol sa oplácať. Do súpera strčil zozadu takou razanciou, že ho poslal na zem.

Rozhodcovia mali v ďalších sekundách plné ruky práce, nakoľko došlo k miernej potýčke všetkých hráčov. Obaja vyvolávači boli vylúčený do konca stretnutia. Zákrok Jokiča bude navyše prešetrovať disciplinárna komisia NBA.

Samotný Jokič svoje správanie neskôr ľutoval. „Bolo to odo mňa hlúpe, cítim sa zle. Chcel som len sám seba chrániť, ale nemal by som reagovať takýmto spoôsobom,“ vrátil sa k spomínanému okamihu hviezdny Srb.

Nikola Jokic and Markieff Morris were both ejected from the game after the two exchanged hard fouls. pic.twitter.com/AtOklXIU5k