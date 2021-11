Svetová atletika oplakáva legendy: Šokujúca séria úmrtí slávnych kladivárov!

Atletika oplakáva legendy! Nikulin zomrel len niekoľko týždňov po svojich veľkých súperoch Jurijovi Sedychovi a Jürim Tammovi.

Informoval web svetovej atletickej federácie.

Igor Nikulin sa v roku 1979 stal juniorským majstrom Európy, potom získal tri cenné kovy na seniorských kontinentálnych šampionátoch.

Dodnes je najmladším kladivárom, ktorý dokázal prehodiť osemdesiatmetrovú hranicu, podarilo sa mu to už v 19 rokoch. Osobný rekord 84,48 metra ho v historických tabuľkách radí na siedme miesto.

