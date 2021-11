Legendárny chodec Matej Tóth sa po skončení kariéry vrátil do Dukly ako jej šéf: Zvykám si na oslovenie pán riaditeľ

Skočil do toho rovnými nohami! Na začiatku augusta ukončil megaúspešný chodec Matej Tóth (38) svoju bohatú kariéru, ktorú zavŕšil 14. miestom na olympijskej päťdesiatke v Sapore.

Počas 26 rokov svojej aktívnej činnosti získal pre slovenskú atletiku mnoho významných triumfov a fanúšikom pripravil nespočetne veľa krásnych chvíľ. Bývalý slovenský reprezentant v chôdzi na 20 a 50 km však dlho neoddychoval a do milovanej banskobystrickej Dukly sa 1. novembra vrátil ako jej riaditeľ.

Po posledných pretekoch Tóth ešte nemal celkom jasnú predstavu, čo bude robiť po skončení svojej bohatej kariéry.

„Profesijne ešte neviem, ale určite viem, že chcem byť teraz čo najviac s mojimi tromi babami, manželkou Lenkou a dcérkami Emmkou a Ninkou. Na to sa naozaj neskutočne teším,“ povedal vtedy úspešný chodec.

Presne o dva mesiace Ministerstvo obrany SR informovalo, že bývalý slovenský reprezentant sa od 1. novembra stane novým riaditeľom Vojenského športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica. Na šéfovskej stoličke vystriedal Romana Benčíka, ktorý vo funkcii skončil na vlastnú žiadosť.

Chváli spolupracovníkov

Olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016, majster sveta z Pekingu 2015 a majster Európy 2014, 2018 tak už prvé dni zarezáva vo svojej prvej práci po skončení športovej kariéry.

Zvykol si už nový riaditeľ na skutočnosť, že do športového centra nechodí na tréningy, ale do kancelárie? „S týmto nemám problém. Za tých pár týždňov som si už celkom zvykol, že do Dukly už nechodím trénovať. Na čo som si však ešte nezvykol a bude to trvať veľmi dlho, je oslovenie pán riaditeľ,“ hovorí s úsmevom Matej Tóth, sediac v riaditeľskom kresle, a dopĺňa, že je v práci obklopený dobrými spolupracovníkmi.

Je podplukovníkom

Tóth sa dušuje, že pre Duklu sa bude snažiť urobiť maximum a všetko, čo je v jeho silách.

„Ako športovec som išiel vždy naplno a aj na čele Dukly sa budem snažiť odviesť maximum z toho, čo je v mojich silách a možnostiach. Budem sa snažiť uplatniť svoje znalosti, skúsenosti a pomáhať vytvárať špičkovým športovcom čo najlepšie podmienky. To je moja hlavná úloha i cieľ. My sme tu totiž pre športovcov, nie naopak,“ vysvetľuje bývalý špičkový atlét, pre ktorého boli prvé dni v novej práci, kam chodí na siedmu ráno, naozaj hektické.

„Hneď v prvý deň som musel ísť na služobnú cestu do Trenčína. Snažím sa využívať každú minútu a dostať sa do toho. Ešte sa mi nepodarilo ani poriadne si zariadiť kanceláriu. Jedna stena je ešte prázdna, budem ju musieť niečím zaplniť, možno fotografiami. Na to je však ešte čas,“ dodáva Tóth, ktorý má od 1. novembra