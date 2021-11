Český Terminátor ustúpil z výzvy slovenského Piráta: Vémola zrušil zápas roka!

Malo to byť vyvrcholenie tohto roka! Bojová organizácia Oktagon naplánovala na 30. decembra veľkolepé podujatie v pražskej O2 aréne, ktoré malo vyvrcholiť súbojom Samuela Piráta Krištofiča (31) s Karlosom Terminátorom Vémolom (36).

Fanúšikovia sa však tešili zbytočne, Vémola zápas nečakane zrušil.

Český Terminátor uvádza ako dôvod tohto radikálneho rozhodnutia vážne zdravotné problémy. Karlos dokonca otvorene pripustil aj koniec kariéry. Stav jeho ľavej ruky po operácii sa totiž vôbec nezlepšuje.

„Na povrchu to vyzeralo okej, ale vo vnútri je to naozaj zlé. Ten väz sa proste nehojí a odumiera,“ priznal zdrvený Vémola, ktorého Pirát v posledných dňoch masívne podpichoval na sociálnych sieťach.

„Dostávam od ľudí veľa správ, či budem reagovať na Pirátove narážky na internete. Ospravedlňujem sa, ale nemám čas na každý výrok, ktorý tento blázon prednesie. Mal som kopu starostí, lietanie po doktoroch a riešenie zdravotných záležitostí,“ dodal Terminátor a následne vyslovil ešte jeden hrozivý ortieľ.

„Bojovať teda nakoniec nebudem, verte, že nikoho to nemrzí viac než mňa, že v O2 aréne nebudem. To však neznamená, že to nebude super galavečer a že za mňa Oktagon nenájde skvelú náhradu. Fanúšikovia si turnaj rozhodne užijú. Najhoršie je to, že nemám vôbec žiadne vyhliadky, kedy budem znova bojovať... a či budem vôbec ešte niekedy bojovať,“ uzavrel Vémola.

Reakcia Piráta na seba nenechala dlho čakať. „Karlos je zranený, je to škoda. Máme už aj náhradu, ale budem radšej ticho, pokiaľ ju Oktagon nedá von. Ideme ďalej, príprava na 30. decembra pokračuje,“ povedal Krištofič.