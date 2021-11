McGregor naznačil návrat vo svojom štýle: Na sociálnych sieťach dehonestuje výhru súpera!

Finále trilógie zvládol lepšie americký bojovník prezývaný Diamant. Víťazstvo si pripísal vďaka zlomenej nohe írskeho protivníka. Azda najpopulárnejší MMA zápasník McGregor sa po dlhých mesiacoch ozval opäť.

Rodák z Dublinu celú situáciu komentuje a tvrdí, že v zavŕšení trilógie bol lepším bojovníkom a zápas sa jednoznačne vyvíjal lepšie jeho smerom. Noha sa mala údajne zlomiť už na zemi, kedy poslal niekoľko kopov smerom na telo Dustina Poiriera. Potom sa zdvihol a pri zlom došliapnutí prišlo k zlomenine nadobro. Na Twitter následne pridal video, ktoré má celú situáciu z dobrého uhlu dokazovať.

„Štyri údery proti žiadnemu v tomto videu v závere zápasu pred zranením. Duel šiel stopercentne mojím smerom, ale samozrejme veľká gratulácia,“ napísal k príspevku na sociálnej sieti.

McGregor zároveň dodal, že sa s fanúšikmi čoskoro uvidí, čím chcel zrejme naznačiť návrat, čo dokazujú aj videá z tréningového procesu, ktorými sa na internete nemá problém popýšiť.

Good angle. Can see the leg was broke before I even stood up. It was broke before the guillotine even. It’s why I went for it. 4 shots to zero here in this clip to close the fight before the injury. This fight was going my way 100%. But big congrats lads hahaha ye right. Rats. pic.twitter.com/Q7DkcKo4ar