Došla do cieľa a potom to prišlo: Mladá džokejka bojuje po páde z koňa o život

Hannah Fitzgeraldová skončila v pretekoch štvrtá, krátko potom však spadla z koňa a bola s krvácaním do mozgu prevezená do najbližšieho zdravotníckeho strediska. Následne ju za pomoci vrtuľníku previezli do nemocnice v Perthu, kde zostáva v kritickom stave v umelom spánku.

„Bezpečnosť a blaho našich účastníkov dostihov je našou najvyššou prioritou, preto prebieha dôkladné vyšetrovanie incidentu,“ uviedol pri prehlásení o podpore mladej športovkyne na sociálnych sieťach jazdecký klub. Záverečný dostih bol zrušený, keďže džokeji boli z udalosti príliš otrasení.

18-y-o apprentice jockey Hannah Fitzgerald, fighting for life after falling from a horse, which has left her with a bleed on the brain just days before the Melbourne Cup. pic.twitter.com/Dls709ouzV