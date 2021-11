Najhorší výkon v histórii UFC: Ruský rozhodca dostal padáka ešte počas galavečera

Rozhodca Vjačeslav Kiselev vôbec nezvládol riadiť súboj na karte UFC.

V zápase v Abú Zabí mohlo pokojne dôjsť k tragédii, mohol za to rozhodca Vjačeslav Kiselev. Rus totiž absolútne nezvládol duel medzi Brazílčanom Zaleskim a Francúzom St. Denisom. Trojkolový boj nechal uplynúť až do konca napriek tomu, že v druhom kole bola viditeľná jasná dominancia Zaleskeho, ktorý mlátil súpera hlava nehlava bez toho, aby sa St. Denis dokázal brániť.

Počas spomínaného okamihu všetci čakali, že arbiter zápas ukončí, no nestalo sa tak. Kiselev nechal duel prejsť do tretieho kola, kde sa následne sťažoval St. Denis, že ho súper trafil do oka. Ani vtedy však rozhodca súboj neprerušil, aby mohol byť Francúz ošetrený.

Zápas napokon dokráčal až do svojho konca a jasným víťazom na body sa stal brazílsky bojovník. Už behom súboja však zaplavili sociálne siete kritické komentáre smerom k Rusovi. Všetko vyvrcholilo rozhodnutím samotnej UFC, ktorá rozhodcu ešte behom galavečera suspendovala. Kiselev mal totiž viesť duel na hlavnej karte medzi Volkanom Oezdemirom a Magomedom Ankalaevom, avšak nestalo sa tak.

„Najhorší výkon rozhodcu v histórii UFC,“ napísal na Twitter legendárny MMA rozhodca John McCarthy. Podobné slová vyjadril i bývalý šampión a spolukomentátor Daniel Cormier, ktorý dokonca počas zápasu na Kiseleva kričal, aby zápas ukončil.