Nemecký reprezentant odhodil všetky zábrany: Na bicykli úplne nahý!

Nemecký hádzanársky reprezentant Silvio Heinevetter (37) si po konci vzťahu s prekrásnou herečkou Simone Thomallauvou (56) poriadne uletel.

Fotku svojej cyklistickej chvíľky zverejnil športovec na sociálnej sieti Instagram. Na obrázku nemal behom výletu vôbec nič, okrem topánok. Práve ich voľbu si v popise pochvaľoval: „Vždy správny výber topákon...“

Na sebe nemal čo i len spodnú bielizeň, to však vyriešil jednoducho emotikonom. „Bude to uhorková jazda?,“ napísal humorne do komentárov nemecký herec Ludwig Trepte. Na fotku reagoval taktiež bývalý priateľ hádzanárovej ex-priateľky Sven Martinek. Ten príspevok okomentoval trochu iným napodobnením cyklistického zvončeka: „Pimmellimmellim.“